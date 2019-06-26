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"Оппозиционную платформу – За жизнь" покинули все партийные организации Одесской области

26 июня, 13:46

Одесские политики объяснили свое решение формированием партийных списков на выборы

Одесская городская и областная организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" в полном составе присоединились к оппозиционному блоку. Соответствующее заявление сделал сегодня председатель областной организации партии "За жизнь" Николай Пундик во время пресс-конференции в Одессе. По словам Николая Пундика, такое решение было единогласно поддержано на собраниях областной, городской и районных партийных организаций.

Основной причиной этого поступка, по его словам, стало то, что в проходную часть списка на выборы в Верховную Раду включены такие люди, как главный по застройке Киева Вадим Столар, а также одиозный политик Илья Кива.

"Одесская региональная организация "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно обращала внимание на то, что реальная деятельность руководства партии не соответствует тем целям и задачам, которые ставились при ее создании, и не отражает интересы граждан, связывали с партией свои надежды. К сожалению, практика чиновничьего, управленческого самоуправства и самодурства не только не прекратилась, но и наоборот, после президентских выборов она вошла в систему. Партия фактически превратилась в частную лавочку, в которой в розницу и оптом торгуют всем: местами в списке, избирательными округами, должностями и региональными партийными организациями", – зачитал открытое заявление Николай Пундик.

 "Сегодня наступил момент, когда терпеть стало невозможно и делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Наше решение утверждено как единогласное. Мы заявляем о своем присоединении и призываем наших сторонников голосовать за Оппозиционный блок", – подытожил председатель областной организации партии "За жизнь".

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года.

Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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Тег выборы, партии, пундик, оппозиционный блок

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Сегодня

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