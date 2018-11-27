"Оппозиционный блок" выступил против введения военного положения

Вчера, 22:52

Во время трагедий в Иловайске и Дебальцево было больше оснований для введения военного положения, заявил Вилкул


В Оппозиционном блоке считают, что не время вводить военное положение. Эта политическая сила не дала ни одного голоса "за" введение специального режима в стране. Во время аннексии Крыма, начала конфликта в Донбассе, а особенно во время трагедий в Иловайске и Дебальцево было больше оснований для введения военного положения, сейчас оно, как считает народный депутат Александр Вилкул, напоминает политические игры.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны
вилкул, военное положение, Оппозиционный блок

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"Сегодня"

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