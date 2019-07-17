"Оппозиционный блок" выступил за многоязычность в Украине

Представители политсилы настаивают на принятии в парламенте нового языкового закона

Против закона о языке в нынешней редакции выступили в "Оппозиционном блоке".

В политсиле считают, что из-за этого документа возникнет еще больше недоразумений внутри страны. Говорят: будут защищать многоязычность. Сегодня оппозиционеры зарегистрировали законопроект, призванный признать действующий документ утратившим силу. Вместо него предлагают принять новый, соответствующий европейским стандартам сосуществования многих языков в стране.

"Оппозиционный блок" готов взять на себя ответственность защитить многоязычность Украины и привести страну к гражданскому согласию", – заявил народный депутат Украины Александр Вилкул.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

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