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Оппозиция и власть Канады едины в поддержке Украины

24 ноября, 14:25

У оппозиционеров и правящей партии немало разногласий, но Украину поддерживают все

/ Фото: Pixabay

Канадские оппозиционеры заявляют, что все политические силы в Канаде выступают в поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, на полях Международного форума безопасности в Галифаксе министр обороны Андрей Загороднюк встретился с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм.

"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявлял, что удалось договориться о поставках бронетехники в Украину. Позже глава МВД Арсен Аваков говорил, что обсудил с канадским министром обороны вопросы о новейших бронемашинах и некоторых компонентах вооружения – речь шла о конкретном современном нужном Украине виде вооружения. В свою очередь в начале октября в Канаде оппозиция предложила выделить Украине летальное оружие.

В то же время в Украине отмечают, что поставка канадских бронетранспортеров – это позитивное явление для украинской армии, но в то же время с этим могут возникнуть определенные сложности. Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, нужна ли действительно Украине бронетехника из Канады.

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Канада оппозиция Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

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