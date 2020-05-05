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  1. Новости политики

Оппозиция впервые созовет внеочередное заседание Рады: подробности

5 мая, 15:51

Сергей Мартынец

Депутаты собрали необходимое количество подписей для созыва заседания

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял о внеочередном заседании на 12 мая. Но оппозиция решила созвать депутатов в Верховную Раду на 7 мая для решения "медицинских" вопросов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, даже собрано необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания.

"В четверг 7 мая состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская Солидарность". Повестка дня – законопроекты 3376 и 3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19. Впервые сессия состоится по требованию оппозиции (из 157 подписей только 4 – "слуги")", – написал Гончаренко.

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В то же время лидер фракции Петр Порошенко принес в Раду подписи депутатов на регистрацию для созыва заседания.

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"На этом крайне важном заседании парламент должен рассмотреть вопросы страхования врачей в случае заболевания коронавирусом и бесплатного обязательного тестирования на COVID-19. Сегодня должна состояться процедура регистрации (обращения депутатов. – Ред.) и в течение 72 часов внеочередная сессия ВР должна быть созвана", – написал он в Facebook.

Экс-президент отметил, что законопроект о страховании предусматривает: если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составит не менее 200 тысяч гривен. В случае смерти медика от COVID-19 семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуге народа" говорили, что внеочередное заседание планируется на 12 мая. В этот день депутаты хотят среди прочего принять банковский закон.

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Верховная Рада Алексей Гончаренко Петр Порошенко внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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