Оправдал ли Зеленский надежды своих сторонников и противников: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

Год Зеленского: оправдал ли он надежды своих сторонников и противников?

Зачем президент хочет вернуть Михаила Саакашвили? И хочет ли?

Почему Трамп поддерживает протесты против местной власти?

Что означает отрицательная цена на нефть? И увидим ли мы от этого когда-нибудь изменение цены на бензин?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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