Оправдал ли Зеленский надежды своих сторонников и противников: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

- Год Зеленского: оправдал ли он надежды своих сторонников и противников?
- Зачем президент хочет вернуть Михаила Саакашвили? И хочет ли?
- Почему Трамп поддерживает протесты против местной власти?
- Что означает отрицательная цена на нефть? И увидим ли мы от этого когда-нибудь изменение цены на бензин?
Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
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