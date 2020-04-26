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  1. Новости политики

Оправдал ли Зеленский надежды своих сторонников и противников: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

26 апреля, 13:21

Александр Мещерский

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

  • Год Зеленского: оправдал ли он надежды своих сторонников и противников?
  • Зачем президент хочет вернуть Михаила Саакашвили? И хочет ли?
  • Почему Трамп поддерживает протесты против местной власти?
  • Что означает отрицательная цена на нефть? И увидим ли мы от этого когда-нибудь изменение цены на бензин?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Владимир Зеленский анонс Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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