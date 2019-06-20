Опрос – в парламент проходит пять партий

Самый высокий рейтинг в партии "Слуга народа" – 40%





Если бы выборы в украинский парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий. Это данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, более 40% отдадут голоса за партию "Слуга народа", 12.6% проголосуют за "Оппозиционную платформу "За жизнь". Почти 11% – за партию "Голос".

Далее с разрывом в полпроцента идут "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Еще месяц в запасе и неплохие шансы попасть в парламент имеют "Сила и честь" Игоря Смешко и "Радикальная партия" Олега Ляшко. В них поменьше проходного барьера. В остальных партий – значительно ниже показатели.

Но не все социологи единодушны. Например, эксперты компании Active Group сами исследовали общественное мнение. Они уверены, что лидер гонки будет иметь чуть больше 30% поддержки. Меньшие показатели – в Оппозиционной платформы "За жизнь". А вот например "Оппозиционный блок" сейчас имеет чуть меньше проходного барьера, но показывает значительную динамику к росту. Толчком стало, говорят эксперты, объединение оппозиционных сил парламента с партией мэров "Доверяй делам".

Отметим, что все основные игроки на будущих выборах представили своих кандидатов в депутаты. Некоторые озвучивали мена первых десяток, кто-то подавал сотни и больше. Представляем вашему вниманию списки партий, которые идут в Верховную Раду.

В ЦИК также напоминают, что, как и перед президентскими выборами, граждане имеют право поменять место для голосования. В этот раз переоформить документы можно с 24 мая по 15 июля включительно. Впрочем, у тех, кто изменит место для голосования, не получится проголосовать за мажоритарщиков, лишь за партии. В отделах ведения госреестра избирателей напоминают, что ради избегания ажиотажа советуют переоформить документы сейчас, когда нет больших очередей. Кстати, в этот раз для смены места голосования не нужно заполнять мотивационный лист, объясняя в нем причину выбора нового избирательного участка.

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