Опрос: в Раду проходит пять партий

Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 46%

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий. Это данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Среди украинцев, кто пойдет на выборы и определился, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. 10,5% – "Оппозиционной платформе "За Жизнь". На процент меньше имеет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" – 5%. Большие шансы попасть в Раду имеют "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. У них почти 5%. У остальных партий показатель значительно ниже.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.

Напомним, в начале июня результаты опроса социологического центра MUSTLOOK показали, что почти 85 процентов украинцев планируют голосовать на выборах. Участники опроса даже признались, за кого будут отдавать свои голоса.

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