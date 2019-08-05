В партии власти хотят уменьшить число министерств. Мы это уже проходили

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Оптимизация министерств в Украине: как у нас сокращали министров и зачем это нужно Анастасия Ищенко , Виталий Рябошапка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD 2019-08-05T07:51:00+03:00 Политика В партии власти хотят уменьшить число министерств. Мы это уже проходили

В исполнительной власти Украины грядет очередная грандиозная реформа. Насколько можно судить по высказываниям официальных лиц новой власти, команда президента Владимира Зеленского всерьез нацелилась на оптимизацию количества министерств. Идея, увы, не нова. "Укрупнения", "разукрупнения", "слияния", "поглощения" министерств и ведомств в короткой истории Украины мы проходили, и не единожды. Результат известен.

Нужна реформа власти

Собственно, о необходимости укрупнить министерства первым (за последние несколько лет) заявил премьер Владимир Гройсман. "Я считаю, что не более 12 министерств – это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не больше 12 комитетов", - заявил премьер-министр буквально накануне парламентских выборов, намекая тем самым на необходимость сокращения 7 министерств. Сложно сказать, что мешало премьеру заняться оптимизацией Кабмина в предыдущие три года.

Новая команда, видимо, решила не тянуть с оптимизацией. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк почти сразу после победы "Слуги народа" на выборах отметил наличие в стране "кадрового голода". И как ответ на проблему также озвучил идею сокращения министерств.

"Максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоцполитики и Минздрава", – сказал Даниленко.

В общем, призрак оптимизации сегодня вовсю гуляет коридорами Кабмина. Впрочем, чиновников ему не испугать: за десятилетия развития государственных институтов чиновники пережили не одну реформу. Порой они заключались в основном в смене вывески на кабинетах.

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Зачем "оптимизация"

Как правило, та или иная оптимизация в тот или иной период времени объяснялась несколькими простыми причинами.

Первая. Для решения какой-то проблемы действительно требовалось повысить статус органа, курирующего сектор. Или понизить его, если вопрос не требовал самого высокого уровня принятия решений. Так, в 90-е годы в Украине работало Министерство связи, "пониженное" до статуса госкомитета в 1997 году. В средине 90-х исчезли с административного ландшафта Министерство по делам национальностей и миграции, Министерство по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д. Возложенные на них функции были распределены между другими министерствами и ведомствами.

Вторая причина – необходимость банально "пристроить" нужного человека, удовлетворить амбиции политических партнеров или членов команды. Абсолютно достоверно говорить, нужно было это новое министерство или ведомство в таком случае, довольно сложно. Аргументация относительно крайней необходимости создания новой структуры, как правило, железобетонна. Вопросы типа "а нельзя было делать то же самое, но в ранге департамента?" наталкиваются на совершенно искренние ответы: "нельзя". Злословы же в таких случаях вспоминают известный афоризм: "Хочешь, чтобы в стране не было яблок, – создай министерство яблок".

Третья причина, касающаяся "укрупнения", может быть связана и с желанием сэкономить госсредства, и сделать систему более управляемой и контролируемой. Когда действительно верных людей в окружении немного, а министерств – много, стартует "укрупнение". Так в двухтысячных появилось Министерство доходов и сборов.

Проходит время, ситуация меняется, и "укрупненные" когда-то министерства начинают дробить. И так по кругу. Если сейчас в Украине работает 19 министерств, то всего за историю независимости их было десятки и десятки – с различными названиями, различными полномочиями, функциями, руководством, но очень похожим результатом. Почти тридцать лет наблюдая за процессом госстроительства, народ не уставал вспоминать анекдот о мебели и публичном доме. Возможно, сейчас, наконец-то, подход действительно изменится.

Мы же предлагаем нашим читателям пройти небольшой тест на предмет знания наших государственных органов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что за должность премьер-министр, и кто может претендовать на нее.

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