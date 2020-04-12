Опубликован доработанный проект изменений в бюджет

Проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит на внеочередном заседании

На сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Его планируют вынести на голосование Рады на внеочередном заседании 13 апреля.

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Напомним,11 апреля народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Алексей Гончаренко сообщил, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государственный бюджет на 2020 год с сокращением финансирования фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд грн.

По его словам, по сравнению с внесенным Кабмином проектом комитет рекомендовал сократить финансирование Фонда на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (изначально в правительственной версии законопроекта было 2,5 млрд грн), а также предусмотреть финансирование строительства аэропорта Днепра в размере 100 млн грн.

Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике:

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