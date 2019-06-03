Опубликовано распоряжение Зеленского по назначению Кучмы

Экс-президент в 2018 году уже увольнялся из минской группы, но теперь согласился вернуться к переговорам

Леонид Кучма. Фото: president.gov.ua

Второй президент (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующее распоряжение действующего главы государства опубликовано на сайте президента.

"Уполномочить Президента Украины в 1994 – 2005 годах Кучму представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в распоряжении №57.

Также указывается, что Кучма будет переговорщиком в Минске на общественных началах.

Как мы сообщали, сегодня Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

Напомним, что в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

На сегодняшнем совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс".

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