Орбан на встрече с Путиным сделал заявление по Украине и НАТО

Заявление НАТО по Украинене будет одобрено венгерской стороной без учета предложений Будапешта по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Венгерская сторона рекомендует следующее: раз мы принимаем такой документ, одабриваем такой документ, то, по крайней мере, хотелось бы в этом документе получить гарантию с украинской стороны перед венгерским комитетом. Хотелось бы, чтобы они приняли эти рекомендации, хотелось бы еще, чтобы они и включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ, где нарушаются права человека", - сказал Орбан.
"Что нам делать в той ситуации, когда венгерские меньшинства в Закарпатском регионе страдают от дискриминации и живут под угрозой?" - добавил премьер.
Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.
При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансии".
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