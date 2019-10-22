Орбан настраивал Трампа против Украины: СМИ раскрыли детали

Виктор Орбан / Фото: Reuters

До инаугурации украинского президента Владимира Зеленского в его американский коллега Дональд Трамп принял в Вашингтоне премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, который резко раскритиковал Украину и мог ухудшить мнение Трампа о ней.

Ссылаясь на собственные источники New York Times сообщает, что встреча состоялась 13 мая этого года, несмотря на то, что экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и старший директор Совета национальной безопасности по евразийским и российским вопросам Фиона Хилл были против.

На встрече настоял исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани. И в итоге Орбан подтвердил Трампу "мысли, которые он месяцами и годами слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и президента России Владимира Путина".

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Спустя десять дней после встречи у Трампа состоялась встреча с его советниками, которые как раз вернулись с инаугурации Зеленского. Среди них были министр энергетики Рик Перри, экс-спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Они уверяли Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку, на это президент якобы возразил, что украинцы – "ужасные люди", которые пытались помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году.

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Трамп направил присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом Джулиани о своей обеспокоенности по поводу Украины.

Напомним, ранее польский оппозиционер Славомир Нитрас заявил, что во время кризиса в Украине Виктор Орбан предлагал Польше захватить часть украинской территориии разделить ее между собой.

В последние годы отношения Киева и Будапешта значительно ухудшились – Украину обвинили в угнетении венгерской общины из-за "языкового закона", а Венгрию – во вмешательстве во внутренние дела Украины из-за назначения министра "по делам Закарпатья". До разрешения конфликта венгры обещали препятствовать проведению встреч на уровне Украина-НАТО.

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