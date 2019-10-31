Орбан поставил условие для разблокирования совместной декларации НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии выразил надежду на новое руководство в Украине и на новые положительные возможности

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

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По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

При этом премьер-министр Венгрии утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.

Он считает, без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека.

Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", – добавил он.

Как сообщалось, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.





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