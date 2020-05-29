Орбана зовут в Киев: Кулеба в Венгрии передал приглашение Зеленского

Президент Владимир Зеленский пригласил в Киев с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Соответствующее приглашение передал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в этой стране.

Как сообщила на своей странице в Facebook украинский посол в Венгрии Любовь Непоп, Кулеба передал приглашение своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто и надеется, что визит Орбана может состояться в июле.

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"Пришло время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют, и удвоить наши усилия в интересах наших народов, стран и континента в целом", – сказал украинский дипломат на пресс-конференции.

В свою очередь глава МИД Венгрии подтвердил, что цель – достичь договоренности.

Также Непоп сообщила, что министры иностранных дел подписали Протокол между правительствами Украины и Венгрии о внесении изменений в Рамочный договор о предоставлении кредита и Меморандум о взаимопонимании между государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.

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Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2019 года посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что его страна продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Будапешт, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины. В феврале этого года Украина отклонила предложения Венгрии по языковому вопросу.

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