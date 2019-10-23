Организатор концертов "Квартала" стал еще одним советником секретаря СНБО

Максим Ткаченко. Фото: facebook.com/maksimtkachenkoteam

После недавнего назначения в СНБО Сергея Сивохо, у секретаря Совета национальной безопасности и обороны появился еще один советник – им стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который будет заниматься реинтеграцией Донбасса. Об этом говорится в сообщении его команды на Facebook.

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди – много продуктивной работы", – сказал он.

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"Я, как человек, который родился на Луганщине и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась на Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. для меня это и большая ответственность, ведь эта миссия важна для государства и моего родного региона. В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – заявил Ткаченко.

Максим Ткаченко сейчас является первым заместителем председателя комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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До 2014 года он проживал в Луганске, а после начала оккупации города переехал в Киев и вместе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и другими партнерами основал компанию, которая занимается организацией гастролей, в том числе и "Вечернего квартала".

Максим Ткаченко возглавлял команду Зеленского на президентских выборах в Луганской области, а на досрочных парламентских выборах был избран народным депутатом от "Слуги народа".

Как сообщали новости "Сегодня", 22 октября советник секретаря СНБО Сивохо вместе с нардепами приехали на Донбасс. Депутаты рассказали, для чего приехали и какие у них планы.

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