"Оружие" в Раде: в УГО показали, что было у охранника под пиджаком (видео, фото)

В парламенте запрещено находится с оружием даже людям, которые его охраняют

Охранник (крайний слева). Фото: facebook.com/m.v.savrasov

На пленарном заседании Верховной Рады 6 февраля сотрудника государственно охраны заподозрили в ношении огнестрельного оружия прямо в сессионном зале, что запрещено законом. Однако в Управлении государственной охраны (УГО) прояснили, что на самом деле было под пиджаком у охранника.

Отметим, что у сотрудника госохраны заприметили подозрительно оттопыренный пиджак и предположили, что у него там пистолет. Причем заметили его рядом с группой депутатов, у которых случилась потасовка в районе президиума парламента.

Так, во время выступления внефракционный народный депутат Сергей Рудык обратился к председательствующему в пленарном заседании вице-спикеру Руслану Стефанчуку относительно вооруженного охранника.

"На странице (в Facebook – ред.) Максима Саврасова (народный депутат от "Европейской солидарности" – ред.) есть три фотографии этого человека (охранника – ред.), который зашел, вероятно, с руководством ВР... Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа?" – сказал он.

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На это Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить эту ситуацию.

В свою очередь в УГО объяснили, что на самом деле у охранника не было оружия.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле, в его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", – говорится в сообщении госохраны в Facebook.

Отметим, что в 2018 год пятый президент Украины внес изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти", согласно которому сотрудникам госохраны запрещено находится с оружием в помещениях, которые находятся под их охраной.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 февраля в парламенте произошла перепалка между народными депутатами. "Слуга народа" Александр Ткаченко пригрозил депутату от "Батькивщины" Алексею Кучеренко.

Позже Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" за угрозы. Он также назвал условие, при котором готов забрать заявлением обратно.

Смотрите в сюжете, как Рада начала рассматривать законопроект о рынке земли:

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