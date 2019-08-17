Ошибка в отчестве: адвокат Грымчака настаивает, что решение суда не имеет законной силы

/ Фото: facebook.com/tatyana.matyash.58

Прокуроры подали заявление в канцелярию Деснянского районного суда Чернигова о допущенной ими технической ошибке в отчестве заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Эта ошибка перенесена в определение суда об аресте Грымчака с альтернативой залога, а из-за этого решение не может быть выполнено.

После оглашения определения суда об избрании меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, адвокат Татьяна Матяш заявила что решение не имеет законной силы, поскольку оно касается Юрия Михайловича Грымчака, а не Юрия Николаевича. "Все документы прокуратура оформила на человека с другим отчеством, также в определении суда указана фамилия другого адвоката", сказала защитник.

Она также выложила документы с ошибками на страничке в Facebook.

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Прокуроры заметили, что имеет место техническая ошибка, обусловленная человеческим фактором, и решение суда имеет законную силу, так как в ходе судебного заседания была установлена личность подозреваемого.

Но позже прокуроры подали заявление в суд о наличии технической ошибки, которую также признала и сама судья.

"На протяжении пяти дней заявление прокуроров должно быть рассмотрено", сказала адвокат, добавив при этом, что она не знает, как ситуация разрешится в правовом русле. Матяш пояснила, что в СИЗО ее клиента доставить не могут, поскольку определение суда юридически, из-за ошибки в отчестве, не может быть к нему применено, в субботу вечером, по ее словам, истекает срок задержания Грымчака, после чего он должен быть отпущен, если ему не будет избрана мера пресечения.

Где будет находиться Грымчак до исправления ошибки или вынесения нового определения суда в отношении него – не известно.

Что касается ещё одного фигуранта этого дела, Игоря Овдиенко, то ему мера пресечения пока не вынесена. После решения суда по Грымчаку началось заседание по рассмотрению ходатайства о мере пресечения Овдиенко, в начале заседания защита заявила отвод судье, который должен быть рассмотрен другим судьей. Оба ходатайства рассматривает одна и та же судья Деснянского суда Чернигова.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 16 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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