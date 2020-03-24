"Оснований для введения чрезвычайного положения нет": у Зеленского объяснили ситуацию

Для введения чрезвычайного положения в Украине на сегодняшний день нет оснований. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

Она считает, что Украина не может себе позволить из-за чрезвычайного положения остановить большую часть экономики.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели. Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки — аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", – сказала Ковалив.

Она привела в пример Соединенных Штаты Америки, где тоже вводятся жесткие ограничительные меры. Но там, по ее словам, выбирают для остановки сектора с большим скоплением людей – сфера услуг (в Украине уже под запретом на время карантина), не работают магазины (кроме продуктовых и аптек). Ковалив отметила, что это сфера экономики после прекращения пандемии сможет быстро восстановиться.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль тоже считает, что пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. По его мнению, тех мер, которые принимаются сейчас для предотвращения распространения коронавируса, пока достаточно.

Напомним, 23 марта руководство парламента и лидеры фракций провели Согласительный совет в онлайн-режиме. В итоге они так и не приняли решение, когда будет проведено внеочередное заседание, но обсудили ряд "антикоронавирусных" законопроектов, которые будут вынесены в сессионный зал. В то же время во фракции "Голос" заявили, что большинство парламентских фракций против введения чрезвычайного положения. Читайте подробнее, что значит введение ЧП в Украине и что об этом думает власть.

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