"Основания есть": в "Слуге народа" сказали, может ли Зеленский распустить Раду

Скандальная народная избранница считает, что она и ее коллеги останутся в парламенте

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что президент Владимир Зеленский не распустит Верховную Раду, у которой в августе истекает годовой иммунитет. Об этом она сказала в комментарии сайту "Сегодня".

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Журналист напомнила депутату, что ровно год назад состоялись выборы в парламент и в августе истекает годовой иммунитет для народных избранников девятого созыва.

На вопрос, может ли глава государства распустить эту Раду, Третьякова ответила: "Я думаю, что основания есть, но, я думаю, что роспуска не будет".

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Напомним, на днях глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснял, распустит ли Зеленский Раду. Он считает, что это не выгодно власти, поскольку на досрочных парламентских выборах "Слуга народа" рискует взять гораздо меньше мандатов. По его мнению, политически роспуск парламента не будет иметь для власти никакого смысла.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях скандальная "слуга народа" Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии. Она считает, что эту сферу необходимо вывести из тени, чтобы государство ее контролировало.

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