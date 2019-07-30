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Основатель известной частной клиники стал советником Зеленского

Сегодня, 18:59

Президент назначил Михаила Радуцкого своим очередным внештатным советником

Михаил Радуцкий. Фото: facebook.com/vladislava.petrusenko

Михаил Радуцкий. Фото: facebook.com/vladislava.petrusenko

Основатель известной частной клиники стал советником Зеленского https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Президент назначил Михаила Радуцкого своим очередным внештатным советником

Вслед за гендиректором телеканала "СТБ" и руководителем группы "STARLIGHTMEDIA" Александром Бородянским президент Украины Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.

Как говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №564, на эту должность был назначен Михаил Радуцкий.

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"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)", – гласит текст документа.

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Михаил Радуцкий – предприниматель, сооснователь и президент частной клики "Борис". В 2014 году он познакомился с госслужбой, став заместителем мэра Киева Виталия Кличка по вопросам медицины и соцобеспечения, но в конце 2015 года был уволен.

Напомним, ранее в этом месяце руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны и волонтер Андрей Загороднюк также стал внештатным советником президента.

Кроме того, в конце июня Зеленский уже назначал себе еще одного советника. Сегодня им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. В свою очередь сам Лерос, комментируя назначение, озвучил свою первую инициативу – ежемесячный "обед с президентом".

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Источник: Сегодня

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