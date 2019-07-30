Основатель известной частной клиники стал советником Зеленского

Вслед за гендиректором телеканала "СТБ" и руководителем группы "STARLIGHTMEDIA" Александром Бородянским президент Украины Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.
Как говорится в опубликованном на сайте главы государства указе №564, на эту должность был назначен Михаил Радуцкий.
"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)", – гласит текст документа.
Михаил Радуцкий – предприниматель, сооснователь и президент частной клики "Борис". В 2014 году он познакомился с госслужбой, став заместителем мэра Киева Виталия Кличка по вопросам медицины и соцобеспечения, но в конце 2015 года был уволен.
Напомним, ранее в этом месяце руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны и волонтер Андрей Загороднюк также стал внештатным советником президента.
Кроме того, в конце июня Зеленский уже назначал себе еще одного советника. Сегодня им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. В свою очередь сам Лерос, комментируя назначение, озвучил свою первую инициативу – ежемесячный "обед с президентом".
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