Основатель конкурса красоты: кто заменит Венедиктову в "Слуге народа"

Александр Санченко. Фото: facebook.com/sanchenko.oleksandr

Народного депутата Ирину Венедиктову во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заменит член президентской партии Александр Санченко. Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Это связано с тем, что президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР и назначил туда Венедиктову.

Венедиктову президент назначил руководить Государственным бюро расследований.

"Ирина Венедиктова, поздравления с назначения в ГБР. Умная, сильная и принципиальная. И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александр Санченко приготовится – работа в Раде уже ждет", – написала она.

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Сам Санченко в комментарии к посту написал: "Спасибо. К работе готов".

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Александр Санченко Владимирович 1988 года рождения, имеет высшее образование. В избирательном списке "Слуги народа" был под 137 номером.

Он работал директор по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности популярного фестиваля Atlas Weekend. Также "слуга народа" является основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины". Также он был соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi.

Как сообщали новости "Сегодня", за первые четыре месяца работы нового созыва парламента в "Слуге народа" уже была масса скандалов – начиная от слухов о взятках с прохождением потом некоторыми депутатами полиграфов и заканчивая стычками между своими же. Были и секс-скандалы, и "кнопкодавы". Что касается непосредственно работы, то у слуг народа пока лучшие показатели. Мы писали, что депутаты стали меньше ходить в Раду в декабре в сравнении с ноябрем, однако наивысшая посещаемость именно у "Слуги народа".

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