Особенности перехода на военное положение: Рада поддержала законопроект Зеленского

Документ предполагает, что президент по представлению Кабмина будет утверждать план обороны страны

/ Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1011 об особенностях перехода на военное положение – внесение изменений в закон "Об обороне Украины" по организации обороны государства. Соответствующий документ поддержали 316 народных депутатов.

Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждение его структуры. Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территорий государства к обороне.

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Так, для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета министров утверждает структуру плана обороны страны, план обороны и военно-административное деление территории Украины.

План обороны Украины – совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к защите и в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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Как сообщали новости "Сегодня", впервые в истории Украины в декабре 2018 года было введено военное положение из-за агрессии России в Азовском море против украинских кораблей. Верховная Рада в конце ноября поддержала соответствующий указ президента о введении военного положения на срок 30 дней в 10 областях Украины: Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях. Читайте подробней, что хорошего принесло стране военное положение.

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