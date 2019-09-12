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Особенности перехода на военное положение: Рада поддержала законопроект Зеленского

12 сентября, 11:18

Документ предполагает, что президент по представлению Кабмина будет утверждать план обороны страны

/ Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1011 об особенностях перехода на военное положение – внесение изменений в закон "Об обороне Украины" по организации обороны государства. Соответствующий документ поддержали 316 народных депутатов.

Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждение его структуры. Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территорий государства к обороне.

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Так, для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета министров утверждает структуру плана обороны страны, план обороны и военно-административное деление территории Украины.

План обороны Украины – совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к защите и в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Источник: Сегодня

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