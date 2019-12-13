Почти всем не нравится: какое будущее у закона об особом статусе Донбасса

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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В четверг, 12 декабря, Верховная Рада собралась на не предусмотренное ранее утвержденным календарным планом сессии заседание. Вопросов на рассмотрение в этот единственный день "внеплановой" пленарной недели было вынесено достаточно. Некоторые – как, например, вопросы об образовании, разведке, блок экономических вопросов – были действительно важными. Но все внимание было приковано к единственному проекту – об изменениях в закон об особом статусе Донбасса.

"Абсурдность закона приветствуем"

Через пять с лишним лет после появления на свет первой редакции закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" дискуссии вокруг него не стихают. Документ, который не единожды видоизменялся, продлевался, обрастал "смежными" законами, но ни одного дня не работал и в существующем виде уже никогда не заработает по-прежнему, способен накалить атмосферу в сессионном зале до предела.

Кратко напомним историю проекта. Впервые закон был принят в сентябре 2014 года в обеспечение первых минских договоренностей. В первой редакции документа особый статус ОРДЛО вводился на три года и был жестко привязан к выборам на оккупированных территориях, назначенных на 7 декабря 2014 года.

В марте 2015-го документ был дополнен рядом пунктов о ключевых условиях, необходимых для проведения выборов. Среди которых, в частности, такое системное, как вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В сентябре 2017-го трехлетний срок "особого порядка самоуправления", отведенный законом, закончился, так и не начавшись. Дабы оставить возможность для продолжения мирных переговоров с государством-агрессором, а заодно соблюсти договоренности с нашими западными партнерами, было решено продлить действие документа. Решение ожидаемо натолкнулось на сильное противодействие как оппозиции, так и представителей коалиции. Поэтому его провели не с помощью "технической" правки к закону об особом статусе, а утвердив отдельный проект – "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". При этом Украина ясно и недвусмысленно дала понять сепаратистам, что время уступок закончилось: срок действия особого порядка сократили с трех лет до года, условия ужесточили.

Наконец, в октябре 2018-го срок действия особого порядка был продлен еще на год: до 31 декабря 2019 года.

Что касается содержания и сути закона, то их напоминать, полагаем, нет смысла. Во-первых, потому, что они уже были неоднократно описаны и за последние годы не изменились ни на йоту. Во-вторых, потому, что в существующем виде закон, как уже отмечалось, никогда не заработает.

Наиболее метко, пожалуй, ситуацию описал с парламентской трибуны народный депутат, сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко.

"Когда-то один из первых отцов церкви Тертуллиан говорил: "Верю, потому что это абсурд". Мы верим в этот законопроект, потому что он абсурден, друзья. Мы понимаем, что вступление в силу этого закона поставлено в зависимость от проведения на оккупированных территориях Донбасса местных выборов 7 декабря 2014 года. И дата проведения этих местных выборов в этом законе не меняется. Они должны быть проведены в 14-м году. Абсурдность закона мы приветствуем", – сказал народный депутат.

Зачем нужно продление

Нынешнее голосование изменений в закон было, как и в прошлом году, сугубо техническое. В документ предлагалось внести единственную правку: продлить действие особого статуса до 31 декабря 2020 года.

Зачем же продлевать "абсурдный" закон? Не проще ли написать и утвердить новый, с учетом существующих реалий?

Продление закона было необходимо ровно по тем же причинам, что и год, и два тому назад. Оно, как заметил с трибуны соавтор проекта о продлении, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, "создаст дополнительные условия, дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". То есть даст время на то, чтобы как раз разработать новый проект, больше отвечающий реалиям.

В случае же, если бы действие особого порядка не продлили, это мгновенно дало формальный повод агрессору обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

Что касается второго вопроса, то здесь ответ не столь прост. Во-первых, новый проект закона об особом порядке потребует согласования с представителями т.н. "ЛДНР". Хотя ни в Минском протоколе 2014 года, ни в Минских соглашениях 2015-го нигде об этом прямо не сказано, Кремль видит ситуацию именно так. Во-вторых, ни Москва, ни лидеры сепаратистских образований, в отличие от Украины, не заинтересованы в изменении закона.

"Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик", – отметил месяц назад Владимир Путин.

При этом представители ОРДЛО заявляли, что новый закон об особом статусе не нужен, поскольку существующий учитывает все требования Минска. И его просто нужно перевести на постоянную основу.

Тем не менее по результатам встречи в "нормандском формате" 9 декабря стороны "выразили заинтересованность" в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы "по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей". А следовательно, новый закон, как того добивается украинская сторона, будет.

Феерия мнений

И здесь лежит еще одна проблема – внутренняя. Как показало вчерашнее обсуждение в парламенте, "технической" правки к существующему закону, консенсуса относительно нового документа в украинском парламенте нет и не предвидится.

При том, что за продление особого порядка на год в четверг проголосовало конституционное большинство – 320 народных депутатов, – даже среди поддержавших присутствует множество мнений относительно закона. Причем палитра этих мнений охватывает весь спектр – от "против особого статуса и Минских соглашений как таковых", до "полного соблюдения Минска с максимальным предоставлением оговоренных в договоре преференций ОРДЛО".

Так, к примеру, представитель фракции "Голос" (фракция не поддержала продление особого порядка) Роман Лозинский отметил, что Украине стоит вообще отказаться от Минских договоренностей.

"Мы видим здесь постоянные уступки. Россияне продолжают стрелять, а мы идем на уступки, продлеваем закон об особом статусе. Нам нужно четко заявить свою позицию. Отказаться от Минских договоренностей. Честно сказать, что санкции не привязаны к Минску – это политический компонент, в первую очередь, против России. Особый статус опасен, поскольку может привести к федерализации. Особый статус на постоянной основе, имплементированный в Конституцию (что заложено в "формуле Штайнмайера") – опасен для Украины чрезвычайно", – отметил депутат.

В целом фракция придерживается позиции, что следует отказаться от выполнения навязанных Россией и выгодных России договоренностей.

"Батькивщина" (также не голосовала за продление закона) придерживается схожего мнения. При этом особо акцентирует на том, что нормы нынешнего закона об особом статусе напрямую нарушают Конституцию Украины.

"Наша фракция ни разу не голосовала за этот закон. Потому что это, по сути, создание государства в государстве, это создание Приднестровья", – отметила в кулуарах парламента журналистам лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, фракция считает, что единственно правильной стратегией Украины было бы обратиться к подписантам Будапештского меморандума (гарантировавшим территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия) и добиваться восстановления законных границ на этой платформе.

"Нужно было менять на Будапештский формат и спрашивать: если Украину вынудили отказаться от ядерного оружия, то где эти гаранты, что они нам гарантировали и как они будут отзывать свои войска и восстанавливать мир", – сказала Юлия Тимошенко.

У фракции "Оппоплатформа – За жизнь" позиция кардинально противоположная. Как рассказал сайту "Сегодня" народный депутат Юрий Павленко, фракция поддержала продление закона, поскольку "после нормандской встречи нельзя терять ни дня, нужно восстанавливать мир".

"Да, не в полной мере нас этот закон устраивает. Потому что он просто недейственен по сути. В нынешнем виде он работать не сможет – это просто политическая декларация. Именно поэтому мы предложили свой, новый вариант закона. Который предусматривает имплементацию формулы Штайнмайера, действие закона на постоянной основе и так далее", – сказал Юрий Павленко.

При этом он акцентировал, что без изменений в Конституцию никакой закон об особом статусе работать не будет в принципе.

"Конституция четко предусматривает территориальное устройство Украины. Там нет никаких отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Чтобы закон заработал, необходима серьезная работа с Конституцией. Мы к такой работе готовы", – сказал народный депутат.

Будем ждать

Впрочем, в текущей ситуации наиболее важно, какие планы имеет на закон об особом статусе крупнейшая парламентская фракция "Слуга народа", способная в одиночку принять любой необходимый законопроект (конечно, кроме изменений в Конституцию). И не только на этот закон: процесс мирного урегулирования требует разработки специального закона о выборах в ОРДЛО, закона об амнистии и т.д. Кроме того, как заявил на днях представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, Украина будет бороться за изменение Минских соглашений, чтобы сделать их реалистичными.

Однако пока что украинская власть взяла "паузу" в подготовке этих документов. По крайней мере такой вывод можно сделать из слов Александра Корниенко. По его словам, пока что даже не определен подход к написанию нового закона.

"Если мы говорим, как создаются законы, то есть два пути. Первый – взять и написать "с нуля". Второй – взять существующий закон и с ним поработать. Мы в ближайшее время определимся, каким образом мы будем работать, какая рабочая группа будет. Потому что спикер Верховной Рады неоднократно говорил, что такие законы нужно разрабатывать всей Верховной Радой", – отметил первый замглавы фракции "Слуга народа" в комментарии журналистам.

По его словам, пока что "нарабатываются позиции, которые могут быть в новом законе".

"Ближе к следующей "нормандской встрече" мы будем видеть прогресс по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на этой встрече (9 декабря, – авт.). И тогда уже будем приходить к консенсусу по закону об особом статусе", – отметил Александр Корниенко.

Уточняя, о каких "маркерных" договоренностях идет речь, народный депутат отметил, что это прекращение огня, обмен, разведение войск в трех новых точках.

Действительно, прекращение огня – одно из ключевых требований Украины и пункт №1 в Минских договоренностях. Его выполнение продемонстрирует, действительно ли агрессор настроен на реальное достижение мира. Пока же все последние дни утренние сообщения пресс-центра Операции объединенных сил начинаются так: "Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции"…

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