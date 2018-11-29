Остановить машину Кремля: эксперт рассказал, как можно усмирить агрессивную Россию

Приструнить Россию и уменьшить ее "аппетиты" смогут лишь жесткие экономические санкции. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в свое время подобные меры были эффективными по отношению к Советскому Союзу.

"Единственным способом давления на Россию являются только экономические санкции. Это в свое время действовало против СССР. Давление, постоянная экономическая нагрузка, замораживание счетов на Западе. Только это может способствовать тому, чтобы российские элиты наконец-то приструнили Путина", – считает Загородний.

При этом, по его словам, такие меры могут подействовать не сразу. И скорость их действия напрямую зависит от мирового сообщества.

"Можно прекратить российскую агрессию, введя эмбарго на экспорт российской нефти. Тогда это быстро прекратится. У России просто не будет денег на подобные вещи", – продолжает эксперт.

Но принять подобное решение Западу будет очень сложно.

"Западные демократии всегда инертны. Им надо время, чтобы принять решение. Но если они вводят, то действуют до конца. Так, вмешательство России в американские выборы настроило истеблишмент США против нее. Сейчас они считают, что Россию надо наказать. И это будет продолжаться лет 20, пока Россия не будет поставлена на место и наказана", – говорит Загородний.

Напомним, Европа активно обсуждает введение новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Азовском море. Решение о применении мер может быть принято лидерами государств сообщества в середине декабря.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По данным Bloomberg, канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России.