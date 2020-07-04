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Остановить насилие на улицах Украины: Зеленский обратился с требованием к Авакову и Венедиктовой

4 июля, 21:51

Елена Вус Елена Вус

Причиной для такого заявления стала драка со стрельбой на столичном Печерске

После того, как утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой, президент Украины Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обеспокоенность у Зеленского вызывают нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия.

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"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", – заявил президент.

Отметим, что ранее имели место другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах. Так, на столичной Троещине возле магазина по улице Оноре де Бальзака мужчина восемь раз выстрелил в прохожего, с которым у него возник конфликт. А возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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МВД Арсен Аваков насилие Владимир Зеленский Офис генпрокурора Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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