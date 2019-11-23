Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв Голодомора

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В Украине каждую четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

В этот день украинские политики и чиновники призвали народ зажечь свечу памяти и почтить память жертв Голодоморов, погибших в результате геноцида советской власти.

Так, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook напомнил о том, что 23 ноября в 16:00 украинцам стоит остановиться и зажечь в своем окне свечу памяти. Также он опубликовал небольшой мультфильм, который кратко рассказывает об ужасах Голодоморов.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем Facebook призвала зажечь свечу памяти и вспомнить миллионы погибших.

В свою очередь, пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил о миллионах украинцев, погибших в Голодоморе 1932-1933 годов, а также о людях, искалеченных не только физически, но и духовно, миллионах не родившихся украинцев.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заверила, что украинцы не забудут никогда этой трагедии.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в свою очередь, подчеркнул, что главной причиной смерти миллионов людей во времена Голодомора была их национальность – украинец.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк также призвал не забывать о жертвах Голодомора, который был геноцидом советской власти против Украины.

Дипломат Павел Климкин, экс-глава МИД Украины, в своем Twitter напомнил, что каждая свеча в окне будет означать семью, которая помнит об этой страшной трагедии.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram напомнил о свидетельстве очевидицы – Марии Фирман, родившейся в 1923 году и пережившей страшный голод 1932-1933 годов.

"В селе много от голода умерло. Сколько умерло – не знаю. Всех мертвецов сбрасывали в одну яму, даже без гробов. В моей семье умерло трое – четырехлетняя сестричка, мама, папа. Выжили мои два брата и я. Мне тогда было девять лет. Братья рвали траву, щавель и варили его с грибами. Наш дядя если что-то находил, то нам приносил", – вспомнила она о событиях в селе Хижинцы, Винницкой области.

"Таких воспоминаний – тысячи. Еще больше тех, кто никогда не расскажет. Геноцид в 1932-33 годах уничтожил целое поколение нашего народа. Зажгите сегодня свечку памяти. Вспомним тех, кого не похоронили, не отпели, не помянули", – добавил Роман Труба.

Депутаты фракции "Европейская солидарность" на Михайловской площади в Киеве также почтили память жертв Голодомора.

Во время поминального мероприятия народный депутат София Федина зачитала отрывки воспоминаний украинцев, переживших этот беспрецедентный геноцид.

Она напомнила, что трагедия прошлого века, которую сегодня оплакивают украинцы и весь цивилизованный мир, нашла свое логическое продолжение в событиях последних лет – прежде всего в росской агрессии на Донбассе.

"Там, где вымерли почти все люди, заселили совершенно чужих московских оккупантов, там и происходили самые большие столкновения и крупнейшие бои", – отметила депутат.

"Там, где украинцев истребили голодом, туда и посмели прийти московские орды, чтобы зачищать Украину сегодня", – сказала София Федина.

"Только наша память, только наша здоровая злость и только требование современной справедливости даст нам возможность выстоять в нашем бою сегодня", – подчеркнула депутат.

Позже Петр Порошенко, находясь в Канаде, где проходит Форум по безопасности, отметил, что за последние пять лет в мире намного больше стали понимать, что такое Голодомор.

"Ведь когда ты пропускаешь это через трагедию отдельного человека, семьи, это бьет в самое сердце. А когда ты переходишь к цифрам, то люди не сильно отличают, что такое 100 тысяч, миллион или 10 миллионов. А представьте себе, что из 8-9 млн украинцев, погибших во время Голодомора, четверть – были дети до 10 лет. Это специально делалось, чтобы уничтожить целые поколения украинцев", – сказал он.

Напомним, что Голодомор признали геноцидом 16 государств, новости "Сегодня" писали, почему медлят остальные страны.

Также мы рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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