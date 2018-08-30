"Оставалась надежда на подрыв мостов": у Порошенко рассказали, как в 2014 судьба Киева висела на волоске

В конце августа 2014 года Киев охраняли лишь два десятка БТР – тогда в районе столицы не осталось никаких резервов более серьезной техники. Киев был практически беззащитен, поскольку все силы были переброшены на восток Украины.

Об этом на своей страничке в Facebook написал советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков.

В частности, по его словам, 79-я десантная бригада 23 августа получила 30 БТР-80 от Президентского полка, и 29 числа начала рейд по тылам противника вместе с 95-й отдельной аэромобильной и 17-й отдельной танковой бригадами.

"В этот самый момент на оборону всего Киева остается 10 БТР-80 того же самого Президентского полка. И еще 10 машин вокруг Киева постоянно создают впечатление большой массы бронетехники – они буквально целыми днями ездили с точки на точку, создавая иллюзию. В этот самый момент в районе Киева не осталось никаких резервов более серьезной техники. Учебные танки 169 у/ц "Десна" курсировали на платформах вперед-назад между Броварами и Борисполем, создавая иллюзию движения эшелонов", – пояснил советник президента.

Бирюков подчеркнул, что в тот момент на трассах Харьков-Киев и Мариуполь-Одесса совсем не было украинских военных.

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"Мы висели на волоске. Достаточно было просто обойти Харьков, выйти на асфальт и бодрым маршем идти на столицу, которую охранял десяток БТР. Это ровно 90 человек в броне, включая водителей. На весь Киев… И оставалась надежда только на подрыв мостов через Днепр", – отметил он.

"Насколько тонкий волосок был в тот момент... мало кто понимает. Но спасти страну удалось. Заплатив страшную цену", – добавил помощник министра.

Напомним, 29 августа в Украине вспоминали жертв Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года. Тогда в период с 24- по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.