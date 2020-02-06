"Острые козырьки": нардепа застукали за просмотром сериала в Раде

/ Фото: Скриншот из видео

Видео: 112.ua

Пока в Верховной Раде обсуждали законопроект о рынке земли, один из нардепов развлекался сериалом.

Просмотр сериала попал на видео.

Народный депутат включил на ноутбуке сериал "Острые козырьки"

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Юзеры на видео узнали депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова.

"Острые козырьки" – это британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two и повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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Напомним, что нардепы в Верховной Раде не только смотрят порно и иногда выпивают, но и устраивают шоу. Народный депутат Илья Кива пришел в парламент в маске Джокера. Соответствующие фото и видео стали появляться в сети.

Отметим, что случилось это во время присяги нового народного депутата Сергея Рудика. Сначала Кива вошел в зал в маске, а потом направился к парламентской трибуне и положил на нее резиновую маску.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Верховной Раде заметили дикого зверя. Как куница оказалась в помещении парламента, непонятно, но ее появление на работе у депутатов развеселило соцсети.

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