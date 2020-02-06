Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

"Острые козырьки": нардепа застукали за просмотром сериала в Раде

6 февраля, 23:18

Пока в заблокированном президиуме шло противостояние, нардеп развлекался

/ Фото: Скриншот из видео

Видео: 112.ua

Пока в Верховной Раде обсуждали законопроект о рынке земли, один из нардепов развлекался сериалом.

Просмотр сериала попал на видео.

Народный депутат включил на ноутбуке сериал "Острые козырьки"

Реклама

Юзеры на видео узнали депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова.

"Острые козырьки" – это британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two и повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

В тренде
Армию хотят избавить от устаревшего устава: чем займется Рада
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, что нардепы в Верховной Раде не только смотрят порно и иногда выпивают, но и устраивают шоу. Народный депутат Илья Кива пришел в парламент в маске Джокера. Соответствующие фото и видео стали появляться в сети.

Отметим, что случилось это во время присяги нового народного депутата Сергея Рудика. Сначала Кива вошел в зал в маске, а потом направился к парламентской трибуне и положил на нее резиновую маску.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Верховной Раде заметили дикого зверя. Как куница оказалась в помещении парламента, непонятно, но ее появление на работе у депутатов развеселило соцсети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада сериал нардеп просмотр

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от ПутинаПолитика
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в Раде
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в РадеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...