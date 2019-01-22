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Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Сегодня, 22:14

Перевод в Бобруйскую исполнительную колонию № 2 состоялся до Нового года

Фото: Радио Свобода
Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/779/ffc/5c4779ffce812.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/779/ffc/5c4779ffce812.jpg Политика Перевод в Бобруйскую исполнительную колонию № 2 состоялся до Нового года

Осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую исполнительную колонию №2, сообщил TUT.BY со ссылкой на посла Украины в этой стране Игоря Кизима.

Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.

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Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. 

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко за шпионаж к восьми годам лишения свободы.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

Как сообщалось, заключенного в Беларуси украинского журналиста могут обменять на российского шпиона.

журналист, Беларусь, колония, шаройко

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