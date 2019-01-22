Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию
Перевод в Бобруйскую исполнительную колонию № 2 состоялся до Нового года
Осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую исполнительную колонию №2, сообщил TUT.BY со ссылкой на посла Украины в этой стране Игоря Кизима.
Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.
Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.
В свою очередь, представители Главного разведывательного управления Минобороны Украины подтвердили, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.
19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко за шпионаж к восьми годам лишения свободы.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.
Как сообщалось, заключенного в Беларуси украинского журналиста могут обменять на российского шпиона.
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