Освободить Украину от агрессора за 5 лет: Порошенко заявил, что знает, как это сделать

Сегодня, 13:45

Глава государства перечислил главные планы на ближайшие годы по улучшению ситуации в стране

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Петр Порошенко заявил, что имеет четкое представление, как за пять лет улучшить жизнь людей в стране и освободить Украину от российской агрессора. Об этом он сказал на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве

Он перечислил главные планы на ближайшие годы по улучшению ситуации в стране.

"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции и каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", – заявил Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко обсудил с Мэй способы противостояния агрессии РФ. Президент Украины и премьер-министр Великобритании провели телефонный разговор. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ.

Ранее глава государства озвучивал цифры, сколько Украина потеряла от агрессии России. Он отметил, что одним из важных достижений является то, что Украине удалось избежать дефолта, несмотря на гибридную войну Кремля.
президент, Порошенко, агрессор

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Источник:

Интерфакс-Украина

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