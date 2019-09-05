Освобождение Цемаха: как отреагировали в Европарламенте

Освобождение одного из ключевых фигурантов расследования авиакатастрофы MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство является тревожным знаком, считает член Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири.
Об этом 5 сентября сообщило Deutsche Welle.
"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа, вызывает тревогу", – заявила евродепутат.
Пири призналась, что ей неизвестно ни о каких следственные действиях либо допросах Цемаха специалистами международной следственной группы, которая занимается расследованием крушения малайзийского "Боинга" под Грабово в 2014 году.
Напомним, что 5 августа Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Владимира Цемаха под личное обязательство сроком на 60 дней. Подсудимый должен будет прибывать на вызовы к следователю, прокурору и в суд, без разрешения которых он не может покидать населенный пункт, в котором проживает. Кроме того, он обязан уведомлять о смене места жительства и работы.
Цемах был главарем так называемой "противовоздушной обороны Славянской бригады". И на одном их опубликованных в прошлом видео признался в том, что именно он прятал зенитную установку "Бук", из которой боевики сбили над Донбассом лайнер "Малайзийских авиалиний".
Стоит отметить, что ранее 40 членов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективной просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.
Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк