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Освобождение Цемаха: как отреагировали в Европарламенте

5 сентября, 16:25

Одного из евродепутатов встревожило решение Киевского апелляционного суда

Владимир Цемах. Фото: скриншот

Владимир Цемах. Фото: скриншот

Освобождение одного из ключевых фигурантов расследования авиакатастрофы MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство является тревожным знаком, считает член Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири.

Об этом 5 сентября сообщило Deutsche Welle.

"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа, вызывает тревогу", – заявила евродепутат.

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Пири призналась, что ей неизвестно ни о каких следственные действиях либо допросах Цемаха специалистами международной следственной группы, которая занимается расследованием крушения малайзийского "Боинга" под Грабово в 2014 году.

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Напомним, что 5 августа Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Владимира Цемаха под личное обязательство сроком на 60 дней. Подсудимый должен будет прибывать на вызовы к следователю, прокурору и в суд, без разрешения которых он не может покидать населенный пункт, в котором проживает. Кроме того, он обязан уведомлять о смене места жительства и работы.

Цемах был главарем так называемой "противовоздушной обороны Славянской бригады". И на одном их опубликованных в прошлом видео признался в том, что именно он прятал зенитную установку "Бук", из которой боевики сбили над Донбассом лайнер "Малайзийских авиалиний".

Стоит отметить, что ранее 40 членов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективной просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Обмен Цемаха

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