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Путин назвал условие освобождения пленных моряков

29 июня, 11:36

Нужно дождаться завершения судебного разбирательства, заявил хозяин Кремля после саммита G20

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.

Напомним, Россия обвиняет украинских моряков в якобы незаконном пересечении госграницы РФ в оккупированном Крыму, в то же время нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря.

25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС, призвав на встрече "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ и освобождения украинских моряков.


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Тег Россия, Путин, саммит G20, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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