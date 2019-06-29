Путин назвал условие освобождения пленных моряков
Нужно дождаться завершения судебного разбирательства, заявил хозяин Кремля после саммита G20
Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения военнопленных украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
"Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине", – сказал Путин.
Напомним, Россия обвиняет украинских моряков в якобы незаконном пересечении госграницы РФ в оккупированном Крыму, в то же время нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря.
25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.
25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.
Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС, призвав на встрече "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ и освобождения украинских моряков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин назвал условие освобождения пленных моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал Путина "необычайным человеком"
Президенты во время встречи обсудили также и торговлю между странами
Закупки Турцией российских С-400: США рассматривают варианты решения вопроса
По мнению Трампа, эта проблема возникла из-за решений администрации Барака Обамы