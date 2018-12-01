Освобождение украинских моряков может затянуться: юрист назвал главные причины

На сегодняшний день юридических инструментов, чтобы быстро вернуть в Украину захваченных Россией в Черном море моряков, совсем немного, и поэтому в ситуации с освобождением пленных украинцев в большей мере сыграют дипломатические и политические инструменты.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по международному праву Роман Шахматенко.

"Дело в том, что юридических механизмов вернуть моряков в Украину не так много. Основная проблема в том, что их нельзя категоризировать как военнопленных. Соответственно, они не подпадают под действие Женевской конвенции, и соглашение об обмене военнопленными не сработает по факту. Мы это видели по нашим политзаключенным, которые сейчас находятся в РФ. В России установился такой механизм: украинцев якобы осуждают за то или иное "преступление" на территории России. Но после осуждения в РФ их, например, можно было бы забрать для прохождения заключения/отбывания наказания в Украине, а уже здесь можно было бы объявлять им амнистию. Это – как технический вариант", – подчеркнул юрист-международник.

По его прогнозу, даже в случае вынесения решения международным судом в пользу Украины, есть риск, что Москва проигнорирует вердикт западных судебных инстанций, и с возвращением украинских моряков могут начаться новые проволочки.

"Украина и сейчас подает иски в кучу судебных инстанций, например, в морской суд, в Международный суд в Гааге. Тут речь может идти о нескольких судах, например, о трибунале, о Международном суде справедливости (куда и был подан иск по морякам) и т.д. Но есть проблема с выполнением решений этих инстанций. Если РФ откажется их выполнять, единственным тогда вариантом будут санкции – политические и экономические. Лично мое мнение: маловероятно, что через международные суды удастся их вернуть. Тут больше сработают дипломатические каналы, политические договоренности и т.д. Более того, ни одна из сторон официально друг другу войну ведь не объявляла. Соответственно, сейчас у наших моряков совсем другой статус – они не военнопленные. Были бы они военнопленными, можно было бы говорить о защите их прав по Женевской конвенции и т.д. Но тут ведь другая ситуация. А россияне будут настаивать, что наши ребята якобы нарушили границу РФ, согласно российскому законодательству", – уточнил Шахматенко.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".