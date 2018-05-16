Освобождение украинских заложников в России: Климкин поднимет вопрос в Совете Европы

Сегодня, 14:42

17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы, в котором примет участие глава МИД Украины

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерском заседании Совета Европы намерен поднять тему освобождения украинских заложников в России. Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы. Защита прав и освобождения наших заложников в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будет одной из ключевых тем во время встреч Павла Климкин на этом мероприятии. Совет Европы и другие международные игроки могут и должны сделать больше. Мы не устанем настаивать на этом до тех пор, пока все наши политзаключенные не вернутся домой", – написал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Глава государства напомнил, что требование пленника Кремля Олега Сенцова по прекращению голодовки – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.

Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.
Украина, политзаключенные, Климкин, совет европы

Вы сейчас просматриваете новость "Освобождение украинских заложников в России: Климкин поднимет вопрос в Совете Европы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко обратился к Западу из-за России

Сегодня, 13:07

Глава государства прокомментировал также заявление Сенцова о начале голодовки

Крым

Фото из открытых источников

Время идет на часы: в симферопольском СИЗО политзаключенный на грани смерти

30 Апреля, 13:15

У незаконно задержанного Узеира Абдуллаева развился тромбофлебит, осложненный сепсисом. Политзаключенныый нуждается в срочной госпитализации 
Загрузка...

Крым

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

К украинскому активисту в крымских застенках не пускают врачей

14 Апреля, 18:46

Адвокаты Балуха, когда видят его на суде, замечают, что ему становится хуже

Украина

Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк

В российском плену более 60 украинцев: РФ менять их не хочет и дипломатов не пускает

6 Апреля, 17:59

Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан

Лонгриды

Кремлевский плен ХХI века: смерть Солошенко и неволя десятков украинцев

4 Апреля, 20:57

Политика

Президент встретил Солошенко после освобождения из России, 2016 год. Фото: архив

Российский плен пережил, а болезнь не поборол: Порошенко о смерти Солошенко

4 Апреля, 10:42

Бывший узник Кремля был освобожден из российского плена два года назад и боролся с недугом

Политика

МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua

Высылка дипломатов не повлияет на работу украинской дипмиссии в РФ - МИД

30 Марта, 20:46

Беца сообщила, что у украинских дипломатов есть 48 часов для выезда

Политика

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

МИД объяснил, какую угрозу может таить высылка российских дипломатов из Украины

28 Марта, 17:32

Москва может затормозить процессы, за которыми пристально следят в Киеве - освобождение политзаключенных
Загрузка...