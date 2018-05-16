Освобождение украинских заложников в России: Климкин поднимет вопрос в Совете Европы
17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы, в котором примет участие глава МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерском заседании Совета Европы намерен поднять тему освобождения украинских заложников в России. Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы. Защита прав и освобождения наших заложников в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будет одной из ключевых тем во время встреч Павла Климкин на этом мероприятии. Совет Европы и другие международные игроки могут и должны сделать больше. Мы не устанем настаивать на этом до тех пор, пока все наши политзаключенные не вернутся домой", – написал он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество надавить на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных.
Глава государства напомнил, что требование пленника Кремля Олега Сенцова по прекращению голодовки – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.
"В знак протеста Олег объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям", – написал Порошенко.
Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.
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