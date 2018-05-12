Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривен – МинВОТ

Сегодня, 02:03

В МинВОТ напомнили о выплатах освобожденным из плена

Фото: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Освобожденным из плена украинцам выплатят единоразовую денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года выплачивается денежная помощь в размере 100 000 гривен (однократно)", - говорится в сообщении.

Порядок выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, утвержден соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Согласно этому порядку, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания.

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Это – госадминистрации в Киеве, Севастополе и исполнительные органы местных советов.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющею личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства и копию ИНН (кроме тех, кто не имеет кода с соответствующей отметкой в паспорте или иностранцев). К ним необходимо будет предъявить оригиналы документов.

Как сообщалось, Россия не ответила на предложение Украины об обмене 23 россиян на своих политзаключенных.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова отдать Кремлю более 20 россиян в обмен на украинцев. Она отметила, что на прошлых переговорах в Минске российская сторона наотрез отказывалась идти на уступки.

В свою очередь полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов рассказывал на днях о новом обмене пленными и перемирии на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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