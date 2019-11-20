Освобожденные украинские корабли приближаются к Очакову: карта маршрута

Освобожденные украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые сопровождают буксиры "Гайдамака", "Титан" и спасательное судно "Сапфир", появились в районе Тендровской косы. Об этом в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Буксирный караван появился в зоне связи в районе подхода к Тендровской косы, ситуация на 09:40 (по киевскому времени) 20.11.2019. Осталось часов 10 хода до Очакова", - написал он.

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Напомним Тендровская коса – остров вблизи юго-западного побережья Черного моря, в пределах Херсонской области.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября украинские военные суда вышли из Керчи. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это.

25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека. Смотрите реконструкцию событий в Керченском проливе:

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