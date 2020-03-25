От карьеры в МИДе до подозрения в убийстве: что известно о Леониде Кожаре

Бывший министр поступил на госслужбу еще при первом президенте Украины

25 марта бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого в собственном доме. В чем подозревают экс-главу МИДа, что известно о нем самом и другие подробности громкого дела читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

О задержании Кожары сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", – написал Геращенко.

По словам Геращенко, Кожару доставили в Шевченковский районный суд для избрания меры пресечения.

Напомним, с чего начинались события. 22 февраля в СМИ появилась информация о том, что в доме, принадлежащем экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, что в селе Чайки под Киевом, по предварительной информации, было совершено самоубийство.

Около 22 часов 21 февраля Сергей Геннадиевич Старицкий (на фото), 1963 года рождения, директор ООО "Спорт медиа проект" и ООО "C.I.U.", якобы застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару. Именно самоубийство правоохранители рассматривали в качестве основной версии.

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По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между тем уже на следующий день Национальная полиция переквалифицировала дело с самоубийства на умышленное убийство.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Копами предварительно было установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость.

"Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", – уточнили в пресс-службе Нацполиции.

Когда начались экспертизы и следственные эксперименты, оказалось, что бывший министр не может принять в них участия, так как госпитализирован в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Но уже в среду, 25 марта, юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего, сообщила, что Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в деле об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

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"По делу об убийстве Сергея Старицкого через тридцать три дня сообщено о подозрении. Только что Л. Кожару остановили на дороге, и, по результатам досудебного расследования уголовного производства, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении ЮК "Миллер", которое цитирует "Украинская правда".

Видео: Нацполиция

Как отмечается, у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.

11-й министр иностранных дел Украины (занимал этот пост с декабря 2012-го по январь 2014-го, и. о. до 23 февраля 2014 года) Леонид Александрович Кожара родился 14 января 1963 года в Полтаве. Депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов, член Партии регионов Украины.

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В 1985 году окончил Институт международных отношений Киевского университета им. Шевченко.

В 1985-1990 годах занимал должность научного сотрудника Киевской высшей партийной школы.

В 1990-1992 годах – старший консультант Комиссии по вопросам государственного суверенитета, межнациональных и межреспубликанских отношений Секретариата Верховной Рады Украины.

С 1992-го по 1994 год работал в службе по международным вопросам Администрации президента Украины Леонида Кравчука.

В 1994-1997 годах – первый секретарь политической секции Посольства Украины в США.

В 2002-2004 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Швеция.

После Оранжевой революции работал юрисконсультом, но уже в 2006 году проходит в Верховную Раду V созыва от Партии регионов (№ 139 в избирательном списке). Секретарь Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

С марта 2010 года – советник президента Украины по международным вопросам.

С 2012 года – народный депутат Украины VII созыва от ПР.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины освободила Леонида Кожару от исполнения обязанностей министра иностранных дел.

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