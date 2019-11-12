От "будущего коллеги": Вятрович показал сообщение с нецензурной бранью

Фото: Владимир Вятрович / Facebook

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который проходит в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" после досрочного прекращения полномочий народного депутата Ирины Луценко, заявил, что якобы получил от нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского сообщение с угрозами.

Соответствующий скриншот он разместил 12 ноября на своей странице в Facebook и сопроводил словами: "Поздравления от депутата Бужанского".

Текст SMS такой: "Привет, коллега будущий, смотри, давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в е***о, я тебя предупредил, я таких, как ты, бандеровских п***в е***л и буду е***ь, ты понял?"

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Сам Бужанский назвал заявление Вятровича провокацией.

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"Номер не мой, и я не вступал в переписку с Вятровичем. Провокация, бывает. Провокация Вятровича, я имею в виду", – написал нардеп в Telegram-канале.

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Напомним, что в марте 2014 года Вятровича назначили директором Украинского института национальной памяти. Он занимал этот пост до 18 сентября 2019 года.

Новости "Сегодня" писали, что 12 ноября Верховная Рада поддержала заявление Ирины Луценко о сложении депутатского мандата.

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