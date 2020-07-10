От кого получает деньги глава Комитета ВР по энергетике: расследование "По следам доходов Геруса. Часть 3"

Действительно ли государственный чиновник, глава Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Андрей Герус имеет частные интересы в энергетике?
"Он глава комитета, и он не последний человек в структуре энергетики "Привата", – говорит журналист и политолог Кирилл Сазонов.
Маски сброшены. Каковы же настоящие намерения главного парламентского энергетика?
Убедительные свидетельства того, от кого на самом деле получает деньги Андрей Герус и на чье обогащение работают его решения.
Обо всем этом смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам доходов Геруса. Часть третья":
Напомним, во второй части специального репортажа "По следам" рассказывалось о том, для каких целей и у какой компании Андрей Герус брал 8-миллионный заем.
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