От кого получает деньги глава Комитета ВР по энергетике: расследование "По следам доходов Геруса. Часть 3"

Журналисты разбирались в настоящих мотивах и намерениях главного парламентского энергетика

Действительно ли государственный чиновник, глава Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Андрей Герус имеет частные интересы в энергетике?

"Он глава комитета, и он не последний человек в структуре энергетики "Привата", – говорит журналист и политолог Кирилл Сазонов.

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Маски сброшены. Каковы же настоящие намерения главного парламентского энергетика?

Убедительные свидетельства того, от кого на самом деле получает деньги Андрей Герус и на чье обогащение работают его решения.

Обо всем этом смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам доходов Геруса. Часть третья":

Напомним, во второй части специального репортажа "По следам" рассказывалось о том, для каких целей и у какой компании Андрей Герус брал 8-миллионный заем.

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