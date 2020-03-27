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  1. Новости политики

От МВФ, Всемирного банка и других структур Украина получит 10 млрд долларов – президент

27 марта, 22:46

Елена Кузьмич

Украина ожидает также финансовой поддержки со стороны Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помимо МВФ, идут переговоры о финансовой помощи Украине также со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским союзом и с некоторыми странами.

"Вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 миллиардов долларов", – заметил он.

Также Украина ожидает также финансовой поддержки со стороны Азербайджана. Но пока президент Украины не стал озвучивать деталей.

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"Также ожидаем ответа от премьер-министра Канады Трюдо", – резюмировал он.

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Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ: что известно

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с 5,5 млрд долларов до 8 млрд долларов. По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.

Ранее сообщалось, что украинская власть рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансирования и не рассматривает вариант дефолта в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Азербайджан Канада Украина Всемирный банк ЕБРР Владимир Зеленский МВФ

Источник: Интерфакс-Украина

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