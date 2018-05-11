От Савченко снова отказались адвокаты: названа причина

Уже три адвоката покинули народного депутата и она отказалась от еще одного

От народного депутата Надежды Савченко уходят ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай, а причиной они назвали поведение ее сестры Веры.Также нардеп написала отказ от недавно назначенного адвоката Александра Шадрина.

Об этом заявил в комментарии Украинской правде адвокат Соловей.

По его словам, их не устраивает поведение Веры Савченко и намекает, что она мешает им в защите ее сестры.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение. Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", – сказал Соловей.

Он отметил, что у Савченко будет новый адвокат Александр Шадрин, который был защитником экс-мэра Славянска Нели Штепы.

"Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина", – сказал Соловей и добавил, что к Надежде пошли в СИЗО сестра с матерью и возможно они уговорят ее работать с Шадриным.

Напомним, в начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Он отметил, что согласовал с подозреваемой договор о расторжении Договора о предоставлении ей правовой помощи. Позже адвокат рассказал, почему ушел от Савченко.

Отметим, что в ближайшие дни нардепу понадобится адвокатская помощь, так как суд 14 мая будет рассматривать продление ее ареста.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.