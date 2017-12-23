От скотыняки до барыги: "любимые" ругательства политиков

Украинские политики хоть и решают вопросы на уровне государства, но все же тоже люди, и иногда могут себе позволить "ошарашить" своего визави "крепким" словом.

У представителей украинского политикума работа нервная и "нелегкая", что даже не всегда могут дойти на работу в парламент. Иногда нервы сдают и они могут бросить жесткое словцо в своих оппонентов. Предлагаем вашему вниманию самые популярные ругательства.

Скотыняки

Чего только стоит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Украинцам особенно знакомо его любимое слово "скотыняки".

Скотыняки – можно было бы сказать, что речь идет о рогатом скоте, однако зная любовь политика к коровам, вряд ли он пытался назвать животными тех, кому это было адресовано. Вероятно, ему просто нравится само слово, а ругаться матом в парламенте нельзя.





Барыги

Экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили полюбилось слово "барыги". Они у него то политические, то банальные.





Барыга – предположительно происходит от слова барыш. В разговорной речи это мелкий торговец, обычно жадный и нечестный, торгаш. На жаргоне барыгой называют перекупщика или спекулянта. А в криминальном мире – скупщик краденного.









Гниды

Народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку понравилось слово "гнида", которым он "ласково" охарактеризовал тех, кто, по его мнению, действует в угоду Кремлю.

Гнида: формально – это яйца вшей. Цепляются к волосам или одежде. Длина гниды платяной вши — до 1 мм. Также у этого слова есть и обратная, точнее бранная сторона – гадкий, противный, ничтожный человек. Вряд ли политик пытался назвать своего оппонента вшей. Выводы делайте сами.

И снова не удержался бос Мосийчука – Ляшко. Его ругательный арсенал стал еще шире и в этом ему не помешал правоохранитель, который смог сдержать самого политика, но не его крепкое словцо.





Посипаки Кремля, сучий пес и паразиты

Нардеп от народного фронта Андрей Тетерук на заседании парламента назвал "посипаками Кремля" тех политиков, которые, по его мнению, мешают усиливать военную мощь украинских военных.

Посипака: приспешник, клеврет, прихвостень, подельник. Так, например, в США выпустили анимационную комедию, героями которой являются маленькие желтые помощники злодеев, которые преследуют одну цель: служить амбициозным преступникам. В контексте посипак Кремля и амбициозного преступника в самом Кремле значение слова подтверждается на практике.

А вот мэр Харькова Геннадий Кернес был еще жестче Тетерука. Он на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом" за халатность к своим обязанностям.

В данном случае фраза харьковского головы не требует объяснения, так как здесь нет никакого завуалированного смысла, а лишь четкий акцент.

И напоследок снова отметился Ляшко, у которого произошла стычка со своим однопартийцем Сергеем Мельничуком. Главный "радикал" обозвал того "тушкой и сволочью".

Тушка: если верить словарю, то так обычно называют освежеванное и выпотрошенное тело убитого животного. Если это было сказано с иронией, то так можно охарактеризовать тело человека (обычно толстое, неуклюжее, неповоротливое. Но вот в политике такой неформальный термин появился после того, как депутаты стали неожиданно перебегать из одной партии в другую, не исключено, что за деньги. И теперь решайте, что имел ввиду Ляшко.

Также Ляшко любит называть своих коллег "паразитами".

Паразит: организм, который живет за счет другого организма-хозяина. В переносном смысле это слово часто применяют к людям, которые существуют за счет чужих доходов, за счет чужого труда. Вам это никого не напоминает?



