От скотыняки до барыги: "любимые" ругательства политиков

Сегодня, 15:00

Украинская элита любит и умеет поставить на место своего оппонента одним словом

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Украинские политики хоть и решают вопросы на уровне государства, но все же тоже люди, и иногда могут себе позволить "ошарашить" своего визави "крепким" словом.

У представителей украинского политикума работа нервная и "нелегкая", что даже не всегда могут дойти на работу в парламент. Иногда нервы сдают и они могут бросить жесткое словцо в своих оппонентов. Предлагаем вашему вниманию самые популярные ругательства.

Скотыняки

Чего только стоит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Украинцам особенно знакомо его любимое слово "скотыняки".

Скотыняки – можно было бы сказать, что речь идет о рогатом скоте, однако зная любовь политика к коровам, вряд ли он пытался назвать животными тех, кому это было адресовано. Вероятно, ему просто нравится само слово, а ругаться матом в парламенте нельзя.


Барыги

Экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили полюбилось слово "барыги". Они у него то политические, то банальные.


Барыга – предположительно происходит от слова барыш. В разговорной речи это мелкий торговец, обычно жадный и нечестный, торгаш. На жаргоне барыгой называют перекупщика или спекулянта. А в криминальном мире – скупщик краденного.


Гниды

Народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку понравилось слово "гнида", которым он "ласково" охарактеризовал тех, кто, по его мнению, действует в угоду Кремлю.

Гнида: формально – это яйца вшей. Цепляются к волосам или одежде. Длина гниды платяной вши — до 1 мм. Также у этого слова есть и обратная, точнее бранная сторона – гадкий, противный, ничтожный человек. Вряд ли политик пытался назвать своего оппонента вшей. Выводы делайте сами.

И снова не удержался бос Мосийчука – Ляшко. Его ругательный арсенал стал еще шире и в этом ему не помешал правоохранитель, который смог сдержать самого политика, но не его крепкое словцо.


Посипаки Кремля, сучий пес и паразиты

Нардеп от народного фронта Андрей Тетерук на заседании парламента назвал "посипаками Кремля" тех политиков, которые, по его мнению, мешают усиливать военную мощь украинских военных.

Посипака: приспешник, клеврет, прихвостень, подельник. Так, например, в США выпустили анимационную комедию, героями которой являются маленькие желтые помощники злодеев, которые преследуют одну цель: служить амбициозным преступникам. В контексте посипак Кремля и амбициозного преступника в самом Кремле значение слова подтверждается на практике.

А вот мэр Харькова Геннадий Кернес был еще жестче Тетерука. Он на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям обозвал чиновника "сучим псом" за халатность к своим обязанностям.

В данном случае фраза харьковского головы не требует объяснения, так как здесь нет никакого завуалированного смысла, а лишь четкий акцент.

И напоследок снова отметился Ляшко, у которого произошла стычка со своим однопартийцем Сергеем Мельничуком. Главный "радикал" обозвал того "тушкой и сволочью".

Тушка: если верить словарю, то так обычно называют освежеванное и выпотрошенное тело убитого животного. Если это было сказано с иронией, то так можно охарактеризовать тело человека (обычно толстое, неуклюжее, неповоротливое. Но вот в политике такой неформальный термин появился после того, как депутаты стали неожиданно перебегать из одной партии в другую, не исключено, что за деньги. И теперь решайте, что имел ввиду Ляшко.

Также Ляшко любит называть своих коллег "паразитами".

Паразит: организм, который живет за счет другого организма-хозяина. В переносном смысле это слово часто применяют к людям, которые существуют за счет чужих доходов, за счет чужого труда. Вам это никого не напоминает?
рада, ляшко, политики, слово, ругательство

Вы сейчас просматриваете новость "От скотыняки до барыги: "любимые" ругательства политиков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Кадр из видео

В Раде рекорд по прогулам: Ляшко выступал перед пустым залом

Вчера, 18:55

В сессионном зале в 13:45 находилось около 20 депутатов

Политика

Владимир Гройсман. Фото: архив

2018 год будет непростым: Гройсман обратился к нардепам

Вчера, 12:36

Премьер поблагодарил Верховную Раду за критику и призвал нардепов совместно работать над важными для Украины решениями
Загрузка...

Политика

Фото: pixabay.com

Рада ужесточила ответственность за нарушение правил парковки

21 Декабря, 22:21

ВР усилила ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспорта

Политика

Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Законопроект об антикоррупционном суде отозван: Порошенко сможет внести свой документ

21 Декабря, 11:43

Теперь в парламенте должен появиться президентский документ по антикоррупционному суду

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий рассказал, с чего Рада начнет работу в 2018 году

20 Декабря, 11:29

Председатель украинского парламента напомнил, что Верховная Рада всегда занимала категорическую позицию по этому поводу

Политика

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Почему Рада тормозит с законом по Донбассу: Геращенко озвучила причины

19 Декабря, 12:24

Вице-спикер Рады указала на угрозу ветирования законопроекта и объяснила, почему
Загрузка...