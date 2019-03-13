От смутных 90-х до места независимой Украины в мировой системе координат – о чем новая книга В. Горбулина

"Мой путь в зазеркалье" – книга о всех украинских президентах и вызовах, стоящих перед ними

Фото: С. Долинская. Фото: Григорий Салай

От смутных 90-х до места независимой Украины в мировой системе координат – о чем новая книга В. Горбулина Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d9/ab5/5c87d9ab5124f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d9/ab5/5c87d9ab5124f.jpg 2019-03-13T07:28:00+02:00 Политика "Мой путь в зазеркалье" - книга о всех украинских президентах и вызовах, стоящих перед ними

В четверг 14 марта первый секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) и советник по вопросам нацбезопасности трех украинских президентов Владимир Горбулин официально презентует свою новую книгу "Мой путь в зазеркалье". Выходит она в свет лишь через два года после последней книжки "Мировая гибридная война: Украинский фронт", английскую версию которой прочитали и многие европейские политики. Во время командировки в Париж многие французские депутаты показывали корреспонденту сайта "Сегодня" книгу Горбулина о гибридной войне в своих библиотеках.

"Мой путь в зазеркалье" – книга о всех за историю независимости украинских президентах, их работе, личных взлетах и падениях, которые нередко ставили на карту выживание самой Украины. Не менее интересен и тот факт, что презентация книги проходит за две недели до президентских выборов, поэтому любители конспирологии могут смело искать в ней скрытые смыслы, ведь кандидатам в президенты здесь посвящена не одна страница. Но, как описывает сам Владимир Павлович, на самом деле его новая книга о "рецептах лечения и перспективах роста выдающейся нации". "Моя единственная цель – дать поколениям украинцев, идущих вслед, плодотворную пищу для размышления, которая поможет преобразовать Украину", – пишет Владимир Горбулин в предисловии.

Сайт "Сегодня" внимательно изучил новый труд Владимира Горбулина и накануне официальной презентации книги предлагает читателям ее краткое описание и подборку самых ярких цитат.

Владимир Горбулин. Фото: Г. Салай

Победа в войне с Россией – миссия выполнима?

Те, кто хоть раз читал "Великую шахматную доску", а эта книга даже спустя 20 лет остается актуальной, могут смело провести параллель между работами Владимира Горбулина и Збигнева Бжезинского. При Леониде Кучме Владимир Павлович стал первым секретарем СНБО, а затем был советником президента. В качестве советника Горбулин работал и во время президентства Виктора Ющенко, который весной 2006-го вернул его в СНБО. В "большую политику", а точнее в большую работу в сфере безопасности и обороны, Владимир Павлович вернулся в конце июня 2014-го в качестве советника Петра Порошенко.

Збигнев Бжезинский был советником американского президента Джимми Картера по вопросам нацбезопасности, при Администрации Рональда Рейгана он работал членом Комиссии по химическим вооружениям, а во время президентской кампании в 1988-м в команде Джорджа Буша-старшего был соглавой Консультативной группы по нацбезопасности.

Владимир Горбулин был лично знаком со Збигневом Бжезинским, их взгляды на миропорядок, наверняка, во многом совпадали. Возможно, именно поэтому в книге "Мой путь в зазеркалье" Владимир Павлович так часто цитирует Бжезинского, а в последней главе вторит американскому политологу: "В силу своих демографических проблем Россия без Украины неминуемо становится все более азиатской".

Об этом писал и Збигнев Бжезинский в своей "Великой шахматной доске": "Без Украины Россия перестанет быть евразийской империей. Россия без Украины все еще могла бы претендовать на имперский статус, но тогда она станет преимущественно азиатским имперским государством, вполне вероятно, втянутым в изнурительные конфликты с пробужденными среднеазиатами, которых бы возмущала потеря их вновь обретенной независимости, и которых поддержат дружественные исламские государства на юге".

В Западных столицах принято считать, что оккупация Крыма и последующая военная интервенция России на Донбасс, стали для всего мира полной неожиданностью. Хотя предвестники будущей оккупации, которыми буквально пронизана вся книга Владимира Горбулина, уже отчетливо виднелись во времена президентства Леонида Кучмы, который Тузлу не сдал, но, как пишет Владимир Павлович, накануне в 2002 году первый и единственный раз в жизни отпраздновал свой День рождения не в Крыму, а в Москве. А приехав со Стамбульского саммита НАТО в 2004-м Кучма "демонстративно хлопнул дверьми: своим указом изъял из Военной доктрины Украины положения о курсе страны на вступление в НАТО".

Слабость и "близорукость" всерьез обеспокоенной Европы и Штатов мы увидели еще на этапе военной агрессии России против Грузии, которая, по сути, стала репетицией войны против Украины. Правда, тот же Збигнев Бжезинский на Мюнхенской конференции по безопасности в 2014-м недвузначно намекнул Киеву, говоря об оккупации Крыма, что слабо представляет, как солдаты его родной Польши отдают часть своей территории без единого выстрела.

В главе о пятом президенте, вспоминая трагические события февраля 2014-го, Владимир Горбулин пишет: "Можно, конечно, согласиться с тем, что мы сами во всем виноваты. В том, что поверили в гарантии. В том, что когда на крымской земле был зафиксирован первый след российского спецназовца, Киев прислушался к рекомендациям былых гарантов безопасности: только не довести до кровопролития! Шесть или даже семь ключевых, решающих часов были бесповоротно потеряны, мы дали врагу шанс освоиться и развернуть подразделения. Разве не любопытно, что бегство президента Украины Виктора Януковича состоялось фактически 22 февраля 2014 года, а на медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" выгравированы даты проведения операции: "20 февраля – 18 марта 2014 года".

Не раз высокопоставленные украинские политики от Петра Порошенко и Александра Турчинова, до Арсения Яценюка и Арсена Авакова прямо говорили, что от военной операции по защите Крыма их отговорили лидеры ключевых западных столиц. Но за пять лет после аннексии мы так и не увидели стратегии по возвращению Крыма, а Минские соглашения по Донбассу нуждаются в серьезном пересмотре, если не в перезагрузке. И, как пишет Владимир Горбулин, ни для кого не секрет, какую судьбу Путин готовит украинскому Донбассу: "Фактически речь идет об "украинской Чечне": Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия. Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии, но у Москвы они хотя бы есть. А сколько собственных сценариев разработал Киев в отношении этого региона?".

Культ личности или культ слабости?

Для всех уже абсолютно очевидно, что правила и принципы либерального международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, больше не работают. "А это значит, что Украине следует лучше изучить своих союзников и оппонентов, дабы не допустить "растворения" национальных интересов в волнах чужих целей и ожиданий", – пишет Владимир Горбулин в главе 12 под названием "В новой системе координат. Украина-2030". Украине нужно сформировать сильную внешнеполитическую стратегию, учитывая стремительно меняющийся международный контекст, определив, как писал Збигнев Бжезинский, свои "опорные точки" – страны, на которые мы действительно можем опираться и надеяться. Ведь практика показывает, что Франция и Германия, участники Нормандского формата, которые должны были бы отстаивать интересы Украины, все больше дрейфуют в сторону России, строя "Северные потоки" и новую европейскую архитектуру безопасности с Москвой.

Правда, украинские decision makers до сих пор не могут осознать, что главное – это национальные интересы. В целом же одной из ключевых проблем нынешних элит Украины остается неспособность избавиться от маргинальности и местечковости:

"Кто в Украине претендует на элитарность? Не задумываясь над проблемой ответственности перед будущим, к отечественной элите себя смело причисляли практически все депутаты Верховной Рады разных созывов в независимой Украине. Особенно парадоксальным такое позиционирование стало в 2010-2013 годах, когда власть начала сотрясаться от перетасовок. Кроме отдельных представителей серьезного бизнеса, в ряды политической элиты повалили люди из шоу-бизнеса, поп-культуры и иногда спорта, а также политологи – новая звезда на политическом небосклоне. Мы стали свидетелями чудовищной подмены понятий: власть из средства реализации идей превратилась в цель. Все эти разношерстные команды объединяло следующее. Во-первых, достигнутое материальное благополучие и, естественно, основная цель – извлечение прибавочной стоимости. Деньги, еще деньги, еще больше денег!".

Общей проблемой для всех пяти президентов независимой Украины остается хроническая кадровая болезнь. Именно она во время президентства Януковича, по словам Владимира Горбулина, и стала причиной сползания к краю пропасти, которое привело Украину к фактически полному, трагическому разрушению государственных институтов в начале 2014 года. И именно за годы правления пророссийского Януковича агентурная сеть Кремля проникла во все основные сферы Украины: политику, силовые структуры и даже армию. Кстати, как пишет Горбулин, именно Янукович назначил директором концерна "Укроборонпром" фактически гражданина РФ Дмитрия Саламатина. В главе о пятом президенте Порошенко Владимир Павлович прямо указывает на то, что американская сторона была готова к военно-техническому сотрудничеству и передаче ряда технологий, но настаивала на ликвидации госконцерна "Укроборонпром", который вот уже третью неделю находится в эпицентре мощнейшего коррупционного скандала.

Кто мы и куда движемся?

Внесенные поправки в Конституцию определили главный вектор движения Украины – это ЕС и НАТО. Примечательно, что именно Леонид Кучма, президентство которого было сплошным поиском баланса между США и Россией, в ходе Мадридского саммита НАТО в 1997 году подписал Хартию об особом партнерстве между НАТО и Украиной, которая стала основополагающим документом в отношениях Украины и Альянса. И произошло это параллельно с подготовкой Большого договора с РФ (который, как подтвердила замглавы украинского МИДа, прекратит действовать уже 1 апреля ). А уже в июне 2002 года Кучма направил тогдашнему генсеку НАТО Джорджу Робертсону письмо с просьбой о принятии Украины в НАТО. "На тот момент я был убежден, что Украина имеет реальные перспективы к концу первой декады нового столетия обрести полное членство в НАТО. Кстати, в то время Збигнев Бжезинский оценивал длину атлантической дистанции Украины похожим образом", - пишет Владимир Горбулин в главе "Вызовы нового тысячелетия".

И, кто знает, возможно Украина была бы уже на пороге вступления в Североатлантический альянс, если бы не "Кучмагейт" и "кольчужный скандал". На страницах своей книги Владимир Павлович вспоминает, как нынешний посол США в Украине Мари Йованович, которая в 2002 году была заместителем посла США Карлоса Паскуаля, уверяла украинскую общественность, что Белый дом обладает некоторыми свидетельствами, что система "Кольчуга" находится в Ираке.

"Впоследствие пресловутые "Кольчуги" в Ираке так и не нашлись, однако принести извинения украинской стороне позабыли… Хотя, как мне кажется, Мари Йованович и сегодня испытывает в этой связи некоторую неловкость", – пишет Владимир Горбулин.

Президентство Виктора Ющенко принято считать временем упущенных возможностей, мол, именно тогда у Украины был реальный шанс подать заявку на членство в НАТО. Но, по словам Владимира Горбулина, это было утопией. США шли к пресловутой "перезагрузке" отношений с Россией, а немалая часть украинцев жила в плену старых представлений о НАТО. Правда сейчас, когда противостояние США и России набирает обороты, в Альянс нас приглашать тоже не спешат. Но это не значит, что нужно останавливаться на полпути.

"В целом у Украины на рубеже 2030-х годов есть только два пути: либо стать сильной державой, либо столкнуться с реальной опасностью поглощения...", – подытоживает Владимир Горбулин.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.