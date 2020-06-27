Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистом

Потап получил заслуженного, а Тина Кароль, Ирина Билык и Маша Ефросинина - награды

Ко Дню Конституции, который ежегодно отмечаем 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград.

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Текст указа №254/2020 обнародован на сайте главы государства.

Так, один из высших орденов Украины – князя Ярослава Мудрого V степени получили восемь человек: гендиректор "Интерфакса-Украина" Александр Мартыненко, гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцина, бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ из Люблина Стефан Батрух, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, директор Института электродинамики НАНУ Александр Кириленко, директор Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петров и балерина Елена Филипьева.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту НОК Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу.

Ректор Львовской политехники Юрий Бобал удостоился ордена князя Ярослава Мудрого ІII степени.

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Также Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" І степени недавно скончавшуюся Елену Несмиян, главного продюсера ТСН.

Телеведущая Мария Ефросинина получила орден "За заслуги" ІІІ степени, а телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени.

Кроме того, певец и композитор Алексей Потапенко (Потап) стал заслуженным артистом Украины.

Депутат от "Слуги народа", известная легкоатлетка Ольга Саладуха награждена орденом княгини Ольги І степени; певицы Ирина Билык и Тина Кароль – княгини Ольги ІІІ степени.

Напомним, День Конституции украинцы традиционно отмечают 28 июня. Это официальный выходной день в Украине. В 2020 году День Конституции выпадает на воскресенье. Согласно украинскому законодательству, если праздник приходится на выходной день, то он автоматически переносится на следующий понедельник.

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