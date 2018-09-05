От выполнения Минских соглашений Украине никуда не деться – военный эксперт

Сегодня, 13:25

Киев принудили к политическим уступкам, но над РФ висит угроза санкций 

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Подписание вторых Минских соглашений в условиях ожесточенных боев в Дебальцево происходило при сильном политическом давлении России и Германии и было продиктовано скорее политическими соображениями, нежели военными.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

"Во-первых, напомню, что первые Минские соглашения были подписаны во время Иловайского котла, а вторые – после жестоких боев за Дебальцево, когда украинская армия теряла личный состав, и здесь следует говорить о том, что эти договоренности были не столько военными, сколько политическими. Потому что надо было прекращать военные действия. Во-вторых, на Украину сильно давило правительство РФ, давило и в военном плане, требуя политических соглашений, а также оказывала давление Германия с целью приостановки военного противостояния", – отметил эксперт.

В-третьих, по его словам, в 2015 году перед Украиной была дилемма: вести дальше военные действия или подписывать мирные соглашения. "Президент Украины принял решение подписать соглашения, остановил военные действия и дал возможность Украине чуть-чуть передохнуть и наращивать свой боевой потенциал", – пояснил Стариков. 

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Эксперт также добавил, что на сегодня Украина не может не выполнять Минские соглашения, ведь на их основании Западом были приняты санкционные решения в отношении РФ, "поэтому как бы нам хотелось или не хотелось, выгодно нам или не выгодно, но мы их будем выполнять, и никуда от этого не деться".

"Основная задача, чтобы соглашения выполнялись именно в той последовательности, в которой подписаны – с пункта первого до пункта тринадцатого, а не так, как требует РФ, настаивая на выполнении Киевом политической составляющей, а потом происходил переход к вопросам безопасности. Важно, что Запад требует от Украины и РФ именно поочередного выполнения Минска-2, начиная с первого пункта, и, заканчивая последним", – отметил он.

Резюмируя, эксперт по обороне и безопасности подчеркнул, что как бы ни было тяжело Украине, Киеву все равно нужно выполнять достигнутые договоренности, хотя это и может привести к обострению внутриполитической обстановки в стране.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы остановить противостояние на Донбассе.

Кроме того, в Берлине заявили, что после смерти Захарченко важно не допустить эскалации конфликта на Востоке Украины.
Донбасс, дебальцево, иловайск, иловайский котел, военный эксперт, минские соглашения, Стариков

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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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