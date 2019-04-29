Отдых окончен: Зеленский возвращается из Турции в Украину

Зеленского в Бодруме лично сопровождали в аэропорт высокопоставленные турецкие чиновники

Фото: facebook.com/AnadoluAgencyRussia.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский, отпраздновав Пасху в Турции, возвращается на родину. Он провел несколько дней в курортном городке Бодрум.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что политик завершил трехдневный отдых и сегодня утром покинул гостиницу в квартале Гюверджинлик в Бодруме. Агентство отмечает, что там он хорошо проводил время, шутил с сотрудниками ресторана, сам жарил мясо на гриле

Он вежливо попрощался с представителями турецкой стороны и отправился в аэропорт аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан, после чего регулярным рейсом вылетел в Украину.

Напомним, как сообщалось 26 апреля, Зеленский повез детей на фестиваль в Турцию. По его словам, за последние четыре месяца это у него первые выходные после завершения избирательной кампании.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). 30 апреля ЦИК должна объявить официальные результаты выборов.

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