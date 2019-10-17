"Отец" автобуса "Богдан": что известно об экс-секретаре СНБО Олеге Гладковском

Бывший госчиновник, обвиняемый в хищениях в оборонной сфере, задержан на границе Украины

/ Фото: УНИАН

Основатель и президент в 2012-2015 гг автомобилестроительной корпорации "Богдан", а с 2015 по 2019 гг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Олег Свинарчук родился 5 февраля 1970 года в поселке городского типа Чуднов Житомирской области. Девичью фамилию своей матери Гладковский бизнесмен и чиновник взял в 2014 году вместе со старшим сыном Игорем.

В 1994 году окончил Киевский автодорожный институт (ныне — Национальный транспортный университет), получив квалификацию инженера по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте. Еще во время учебы трудился экономистом в ряде кооперативов в Киеве и Сочи.

В 1993 году вместе с однокурсником Игорем Кононенко и сослуживцем Петром Порошенко основал акционерное общество "Автотранссервис", которое возглавлял в 1994-1997 гг. Владельцем контрольных пакетов акций являлся будущий президент Украины Петр Порошенко.

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С мая 1997 года по март 2012 года работал заместителем генерального директора ЗАО "Укрпроминвест" Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко. Когда в 1998 году "Укрпроминвест" приобрел Черкасский авторемонтный завод и наладил выпуск собственных автобусов, именно Свинарчук придумал название "Богдан".

С 13 августа 2014 года до 1 марта 2018 года Олег Гладковский работал председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО. А 17 февраля 2015 года был назначен первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Но уже в феврале 2019 года Гладковский был освобожден указом Петра Порошенко от занимаемой должности в связи со скандалом с хищениями в оборонной сфере. Накануне проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что к схемам масштабных хищений якобы причастен сын Гладковского – Игорь. По оценкам журналистов, было похищено не менее 250 миллионов гривен.

4 марта 2019 года освобожденный от должности госчиновник был уволен указом президента с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он был снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019 года Гладковский был вызван на допрос в НАБУ по делу о коррупции в Укроборонпроме, а 17 октября 2019 года стало известно, что Гладковский был задержан Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) при попытке пересечь границу Украины.

Женат на Юлии (согласно другим источникам – Ольге) Свинарчук. Отец троих сыновей: Игоря, Дмитрия и Михаила. Старший сын Игорь Гладковский занимает должность руководителя компании "Хюндай Мотор Україна" и входит в состав наблюдательного совета киевского завода "Кузница на Рыбальском".

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