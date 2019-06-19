Отец Гандзюк написал письмо Зеленскому: о чем просит президента

Виктор Гандзюк отметил, что просит о встрече "без камер и журналистов"

Фото: Виктор Гандзюк/Facebook.

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, просит президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Соответствующее письмо к главе государства он опубликовал на своей странице в Facebook.

"О деле моей дочери Екатерины Гандзюк нет необходимости рассказывать. Уже более 10 месяцев о ней говорят в Украине и во всем мире. Уже более 10 месяцев продолжается следствие и параллельно – поиск справедливости ради наказания всех виновных и причастных к саботажу расследования", - написал отец активистки.

Он отметил, что месяц назад в более чем сорока городах Украины, а также в Берлине, Париже, Варшаве, Праге, Торонто, Страсбурге, Лондоне, Брюсселе состоялась самая масштабная акция со времен Евромайдана под названием "Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", участники которой обратились к президенту с требованием привлечь к ответственности всех виновных в смерти активистки.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель – наказать виновных в убийстве", – отметил Гандзюк.

Он напомнил, что 17 июня у его дочери был день рождения, ей должно было исполниться 34 года.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отец Гандзюк написал письмо Зеленскому: о чем просит президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"