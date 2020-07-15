Отель на Крещатике продали за миллиард: Зеленский отреагировал

Приватизация гостиницы "Днепр" на Крещатике превысила все ожидания – ее продали на аукционе за 1 миллиард 111 миллионов гривен, что почти в 14 раз больше стартовой цены.

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Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

По его словам, гостиница принадлежала Государственному управлению делами (ГУД) и теперь перешла к частному владельцу.

"Большая приватизация стартовала. Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО "Гостиница "Днепр". Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены… Приватизация – отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогал в подготовке приватизации, а также представителей бизнеса, которые участвовали в аукционе.

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"Победителю торгов – новому владельцу гостиницы "Днепр" – желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае – руководит отелями", – написал президент.

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Глава государства отметил, что благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему ProZorro Украина получила лучшую цену за свое имущество. Он пообещал, что вырученные средства пойдут в госбюджет.

Зеленский добавил, что с момента старта большой приватизации в стране уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонду гарантирования вкладов, на общую сумму около 2,7 млрд грн.

Фото: ФГИУ

"Ожидаю, что в ближайшее время так же успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД. Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины", – резюмировал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказывал, сколько госпредприятий приватизируют в 2020 году. По его словам, часть предприятий ФГИУ планирует выставить на приватизацию, часть – ликвидировать.

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